Roma: sequestrata droga per circa 15 mila dosi a San Basilio, in manette un 47enne

- Un romano di 47 anni è stato arrestato dalla polizia a San Basilio con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In abiti civili e con l'ausilio di unità cinofile, i poliziotti sono entrati all'interno di una palazzina in via Giovanni Palombini a Casal de' Pazzi. Arrivati al secondo piano dell'edificio, il cane poliziotto ha segnalato con forte insistenza uno degli appartamenti presenti e con un escamotage gli investigatori sono entrati all'interno dell'abitazione: qui è stato identificato il 47enne, che al momento si trovava in compagnia dei due figli. Durante la perquisizione dell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto 6 panetti di hashish per un peso totale di circa 600 grammi e 980 grammi di marijuana. Nascosti all'interno del bagno invece, sono stati rinvenuti ulteriori 12 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. La droga sequestrata avrebbe prodotto circa 15 mila dosi.(Rer)