L'Ue chiede maggiore chiarezza ad AstraZeneca: "Gli accordi vanno rispettati"

- L'Unione europea resta ferma e unita sul fatto che gli accordi vanno rispettati. Lo ha scritto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Tono costruttivo nel nostro scambio con il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, nel nostro comitato direttivo sui vaccini e sulle consegne del loro vaccino dopo l'approvazione", ha scritto. "L'Ue rimane unita e ferma: gli obblighi contrattuali devono essere rispettati, i vaccini devono essere consegnati ai cittadini dell'Ue", ha aggiunto. "Ci rammarichiamo per la continua mancanza di chiarezza sul programma di consegna e richiediamo un piano chiaro da AstraZeneca per la consegna rapida della quantità di vaccini che abbiamo prenotato per il primo trimestre. Lavoreremo con l'azienda per trovare soluzioni e fornire rapidamente vaccini ai cittadini dell'Ue", ha concluso Kyriakides.Intanto, come annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, "lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino AntiCovid". "È una scelta giusta e importante - ha chiarito il titolare del dicastero - Da questa crisi dobbiamo uscire più forti per garantire la salute delle persone oggi e domani". Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, commentando gli studi sul vaccino italiano ha chiarito che "sarà possibile somministrare alcuni milioni di dosi, ma non prima di settembre”. ReiThera "potrebbe integrare la disponibilità di oltre 200 milioni di dosi che era stata messa in preventivo d’acquisto ma che sta ritardando” ha aggiunto specificando che si tratta di "un’ottima iniziativa non solo per l’Italia ma anche per molti nostri giovani che possono dedicarsi alla ricerca e trovare anche uno sbocco occupazionale". Palù ha voluto sottolineare anche come in questo modo nasca "su una piattaforma tecnologica ideata in Italia. C’è l’utilizzo di un virus come vettore da un primate non umano, uno scimpanzé o gorilla. E’ la stessa piattaforma che utilizza AstraZeneca. Ci vorrà ancora qualche mese perché è stata appena conclusa la fase 1. Per le fasi 2 e 3 significano decine di migliaia di soggetti vaccinati e trattati con placebo per verificarne l’efficacia e la sicurezza. Non sarà utile in questa fase critica, ma sicuramente più avanti, inoltre avremo un’impresa italiana in grado di darci altri contributi”.I vaccinati nel nostro Paese raggiungono quota 1.602.332, sono invece 293.501 i soggetti a cui è stata somministrata anche la seconda dose. Venendo ai contagi, l'ultimo bollettino del ministero della Salute riferisce 15.20 nuovi casi di Covid-19 per un totale di 2.501.147 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è pari a 467. 293.770 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,1 per cento. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.385), la Lombardia (2.293), il Lazio (1.338), la Puglia (1.233), e la Campania (1.178). (Rin)