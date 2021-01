Imprese: Russia-Italia, Rosseti ed Enel promuovono la conferenza GlobalDSO

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta la prima conferenza internazionale della GlobalDSO, promossa dalla società statale russa Rosseti ed Enel. L'idea del GlobalDSO è nata nel 2020, quando il settore industriale ha dovuto affrontare sfide senza precedenti. Si è reso evidente come fosse necessario il contatto diretto di colleghi di diversi Paesi per consultazioni operative e scambio di esperienze. Il progetto è concepito per facilitare lo sviluppo del dialogo strategico. Il tema di questa conferenza è stato "Il contributo delle società di distribuzione alla transizione energetica: investimenti e resilienza alla crisi nell'era post-pandemica".(Rum)