Roma: in manette altri tre ultras laziali, aggredirono troupe tv a ponte Milvio

- Altre tre persone sono state arrestate, tutte e tre esponenti di spicco della tifoseria ultras laziale, perché ritenute componenti del gruppo che lo scorso 20 dicembre aveva aggredito una troupe della Rai. L'aggressione era scaturita da alcune riprese che gli operatori stavano effettuando a Ponte Milvio sulla situazione delle misure restrittive e per conto della trasmissione televisiva Storie italiane. Infastidito dalla presenza della telecamera, il gruppo, composto da circa 10 persone, ha aggredito la troupe scagliandosi, in modo particolare, contro il cameramen che è stato inseguito e ripetutamente colpito con calci e pugni. Si è conclusa così una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai carabinieri dalla compagnia Roma Trionfale e dalla digos della Questura di Roma e che solamente lo scorso 13 gennaio aveva visto finire ai domiciliari due componenti del branco noti per l'appartenenza al contesto ultras laziale.(Rer)