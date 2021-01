Sardegna: consiglieri maggioranza, "ci vorranno anni per risolvere danni centrosinistra a sanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La soluzione individuata dall'azienda sanitaria per riaprire chirurgia è un primo passo per affrontare l'emergenza, ma la situazione del San Francesco rimane difficile. Serviranno anni per rimediare ai danni fatti dal centrosinistra alla nostra sanità". Lo affermano in consiglieri regionali di maggioranza del nuorese Franco Mula, Pierluigi Saiu ed Elena Fancello. "È una carenza di sistema quella che va risolta – spiegano -. Se a Nuoro mancano più di cento medici, a livello regionale la carenza è dieci volte superiore: i medici che mancano sono più di mille. A marzo dell'anno scorso abbiamo votato una legge per aumentare, con fondi regionali, le borse di studio a favore degli specializzandi, passando da 34 a 192. Occorrerà però tempo, appunto perché il percorso di specializzazione di un medico dura anni". (segue) (Rsc)