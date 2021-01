Sardegna: consiglieri maggioranza, "ci vorranno anni per risolvere danni centrosinistra a sanità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I guai per il San Francesco sono iniziati con l'Ats – hanno denunciato Mula, Saiu, Fancello e Talanas -. Da quando la Asl di Nuoro, proprio con il centrosinistra, ha perso la sua autonomia, il nostro ospedale è stato letteralmente depredato. I responsabili di quello scempio oggi parlano e puntano il dito contro chi, adesso, deve risolvere quei problemi. Dovrebbero avere il buon gusto di tacere dopo tutto il male che hanno fatto al nostro territorio. Così come non serve a nulla l'indignazione di chi, come il sindaco di Nuoro, oggi accusa la Regione ma è rimasto in silenzio mentre, nella scorsa legislatura, si prendevano tutte le decisioni che oggi paghiamo. Lo invitiamo, quindi, a rendersi collaborativo perché in un momento drammatico come quello attuale non serve dividersi". (segue) (Rsc)