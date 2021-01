Sardegna: consiglieri maggioranza, "ci vorranno anni per risolvere danni centrosinistra a sanità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuno smantellamento della sanità nuorese – hanno continuato i quattro consiglieri regionali del nuorese -. Anzi. Proprio su chirurgia, e in particolare sulla chirurgia robotica, questa maggioranza e questo governo regionale hanno fatto investimenti importanti, con il principale obiettivo di ridare slancio al polo sanitario nuorese rappresentando l'ospedale San Francesco un presidio strategico per la Sardegna". "Siamo stati noi – hanno concluso Mula, Saiu, Talanas e Fancello - dopo anni di tagli, a investire di nuovo sul San Francesco. Se pensiamo a chirurgia, è stato finanziato l'acquisto di un nuovo robot chirurgico e la doppia console per la scuola di chirurgia robotica. L'azienda però deve procedere rapidamente al concorso per nuovi chirurghi, all'assunzione di nuovi infermieri e di tutto il personale sanitario necessario. Ci auguriamo pertanto che i propositi espressi anche nell'incontro tra i manager della sanità nuorese tenutosi ieri, trovino poi concreta realizzazione all'interno del necessario spirito di collaborazione che serve a trovare le soluzioni più adeguate alle criticità della sanità del nostro territorio". (Rsc)