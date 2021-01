Imprese: oggi webinar "E-commerce in Cina: strumenti e canali dal BtoB al BtoC"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi dalle ore 17 il webinar "E-commerce in Cina: strumenti e canali dal BtoB al BtoC", organizzato dall'Istituto Adriano Olivetti (Istao) in collaborazione con il China Center di Macerata. Saranno presenti Pietro Marcolini, presidente Istao, Emanuele Vitali, co-fondatore e direttore di East Media, la prima azienda in Italia specializzata esclusivamente nel marketing digitale per la Cina e in marketing e web-marketing per Cina, Russia e Corea del sud. Si parlerà dell'universo digitale in Cina: le abitudini e le piattaforme di riferimento; le piattaforme e-commerce business to consumer: quali, se e come usarle; le piattaforme e-commerce business to business: dalle fiere ai marketplace b2b. La partecipazione è gratuita. (Res)