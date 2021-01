Libia: ambasciatore Ue Sabadel incontra ministro Finanze Gna Boumtari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Unione Europea in Libia, Jose Sabadel, ha incontrato ieri il ministro delle Finanze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Faraj Boumtari. "Un incontro molto positivo questa mattina con il ministro delle Finanze Boumtari, ammiro tutto il duro lavoro che è stato svolto durante il suo mandato, che sarà importante per migliorare la governance in Libia", ha detto Sabadell in un messaggio su Twitter. Il diplomatico ha poi evidenziato la necessitò di "concentrarsi sulla formazione dei dirigenti in futuro, migliorare la trasparenza della spesa pubblica, dare priorità agli investimenti pubblici per creare opportunità di lavoro per i libici, concordare sulla necessità di un budget e un governo". (Lit)