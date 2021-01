Sardegna: lavoratori spettacolo, "venga riconosciuta parte della differenza fatturato tra 2019-2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo alla Regione un intervento che ci metta nelle condizioni di continuare a lavorare, riconoscendoci possibilmente almeno il 30 per cento della differenza fra il fatturato del 2019 e quello del 2020". E' la richiesta avanzata dai rappresentanti sindacali del settore intrattenimento e spettacolo davanti alla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale. Il nostro comparto a causa dell'emergenza Covid, ha ricordato Piero Muresu del Siulb (locali da ballo, circa 40 strutture nel territorio regionale) è praticamente chiuso da un anno, fatta eccezione per una breve attività estiva di circa un mese, per cui molte aziende rischiano di sparire ed altre di non arrivare con mezzi sufficienti alla "ripartenza". La politica dei "ristori" del governo, ha poi osservato, nel nostro caso ha presentato molti problemi di applicazione perché non è chiaro se sia rivolta ai lavoratori, in larga parte stagionali con contratti "a chiamata", o alle aziende. (segue) (Rsc)