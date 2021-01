Sardegna: lavoratori spettacolo, "venga riconosciuta parte della differenza fatturato tra 2019-2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriele Murgioni di Confcommercio, Roberto Bolognese di Confesercenti e Luca Usai, imprenditore del comparto eventi musicali si sono soffermati fra l'altro sull'imminente bando dell'assessorato del Lavoro "R(esisto)" che, sia pure con finalità certamente positive, prevede interventi per settori in realtà molto diversi fra loro sia per tipologia di imprese che per la formazione degli addetti, con il rischio di assegnare poche risorse a tutti senza però accompagnare la ripresa di settori trainanti dell'economia regionale (lo spettacolo e gli eventi musicali fra tutti) a stretto contatto con il turismo. Il presidente della commissione, Francesco Maieli (Psd'Az) ha ribadito l'attenzione della commissione per i problemi segnalati chiedendo ai rappresentanti di categoria una documentazione di dettaglio, utile per un eventuale approfondimento con l'assessore Alessandra Zedda in vista della prossima finanziaria. (Rsc)