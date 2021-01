Francia: Covid, possibile prolungamento vacanze scolastiche di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari scenari attualmente in fase di studio da parte del governo francese per gestire la crisi del coronavirus c'è anche quello che prevede un prolungamento delle vacanze scolastiche di febbraio. Lo ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". È importante "che i bambini possano andare a scuola" ma "niente è escluso", ha detto Attal. Il portavoce dell'esecutivo ha confermato che saranno prese delle decisioni questo fine settimana dopo che saranno stati analizzati gli effetti del coprifuoco anticipato alle 18:00 su tutto il territorio. Ma il governo "ha sempre come bussola, fino a quando è possibile, di permettere ai nostri figli di andare a scuola", ha aggiunto.(Frp)