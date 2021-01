Libia: chi è Sharif al Wafi, candidato della Cirenaica per la guida del Consiglio presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo d'affari e politico libico Sharif al Wafi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza del Consiglio presidenziale libico. Si tratta di una candidatura di peso, che arriva "in risposta alle pressioni e alle richieste di alcune forze politiche, sociali e giovanili", afferma il politico in un video apparso sulle sue pagine social. Sharif al Wafi Muhammad, nato nella città di Al Marj, è un uomo d'affari e politico libico laureato presso l'Higher Oil Institute di Tobruk e appartiene alla tribù degli Al Ubaid, nella regione di Jardis, che si chiamava Jardas al Ubaid, e che il regime di Muammar Gheddafi ha cambiato in Jardis al Ahrar. Al Wafi è stato eletto per diventare membro del Congresso nazionale per la città di Al Marj il 7 luglio 2012, e ha anche assunto la presidenza della commissione parlamentare dell'Economia e il commercio. Si è candidato alla presidenza del Congresso generale nazionale il 25 giugno 2013, ma ha perso l'ultimo turno in quelle elezioni con Nuri Abushamin. Al Wafi è stato scelto come membro indipendente del Comitato per il dialogo nazionale sotto gli auspici delle Nazioni Unite, iniziato nel gennaio 2015, e ha partecipato a molte delle sue sessioni all'interno e all'esterno del paese, portando all'accordo di Skhirat. Nel 2017 ha assunto la presidenza dell'Al Nasr Club a Bengasi. Nel settore privato ha fondato varie società. Al Wafi è noto per essere ostile alle organizzazioni dell'Islam politico e per aver partecipato al processo di riapertura dei pozzi di petrolio dopo la sua chiusura nel 2013-2014.(Lit)