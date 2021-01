Energia: Socar, Azerbaigian punta a costruire solide relazioni con il Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Socar Trading - ramo commerciale della compagnia petrolifera statale azerbaigiana - ha offerto rifornimenti di carburante e Gnl a Pakistan Lng Ltd (Pll) e Pakistan State Oil (Pso) per tutto l'anno sulla base di un accordo intergovernativo volto a costruire relazioni strategicamente amichevoli. Un portavoce di Socar Trading ha detto a “Dawn”, principale quotidiano pakistano in inglese, che l'Azerbaigian è un importante produttore di petrolio e gas e gestisce diverse raffinerie di petrolio e chimiche in molti paesi. Socar Trading, che ha vinto la gara e ha confermato la consegna di un carico di Gnl nella finestra del 15-16 febbraio, è rimasta sorpresa di sentire alcune dichiarazioni in merito al mancato rispetto di questa consegna poiché nessuna azione del genere è avvenuta e il carico era programmato per arrivare in Pakistan come da contratto. Il portavoce ha confermato che Socar ha offerto forniture di carburante e Gnl a lungo termine e che l'offerta era basata su termini commercialmente accettabili per entrambe le parti e non ha mai comportato alcuna pressione indebita. Fonti informate hanno affermato che Socar non solo ha riconvalidato il bid bond di circa 300 dollari insieme all'estensione nel suo periodo di scadenza, ma ha anche presentato 3,73 milioni di dollari di garanzia di prestazione per confermare la consegna del carico di Gnl commissionato da Pll lo scorso 7 gennaio. (Inn)