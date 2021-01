Governo: Catalfo, Conte punto di riferimento del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Conte ha avuto e ha un ruolo importantissimo, ha gestito la crisi con un equilibrio davvero importante permettendoci di superare in parte questo percorso difficile. E' il punto di riferimento per noi". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, del Movimento 5 stelle ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. "E' un momento delicato per il Paese, e bisogna affrontarlo", ha aggiunto auspicando che con l'avvio delle consultazioni del capo dello Stato la crisi "si concluda il prima possibile".(Rin)