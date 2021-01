Libia: Noc collabora con l'Autorità dei porti e del trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha tenuto una riunione presso la sede della società a Tripoli con il ministro dei Trasporti e delle comunicazioni incaricato del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Milad Maatouq, e il presidente dell'Autorità dei porti e dei trasporti marittimi, Omar al Jawashi. Durante l'incontro, sono state discusse le modalità di cooperazione congiunta tra la società e l'Autorità portuale e dei trasporti marittimi ed è stato sottolineato il coordinamento continuo tra le due parti al fine di superare difficoltà e gli ostacoli, secondo il sito web ufficiale della società. L'incontro ha anche toccato la misura in cui General Company for Qatar e Rescue and Maritime Services possono contribuire a fornire servizi marittimi presso la Mellitah Oil & Gas Company e sviluppare l'ormeggio commerciale al porto di Brega. Sono state anche discusse le sfide che la National Oil Corporation deve affrontare nel comparto marittimo a causa dei flussi migratori illegali. (Lit)