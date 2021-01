Russia: spese industria gas con orizzonte 2035 stimate a oltre 300 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fabbisogno totale di investimenti in capitale per lo sviluppo dell'industria del gas nella Federazione Russa dal 2021 al 2035 è stimata tra i 27.900 ed i 40.600 miliardi di rubli (302,5–508,5 miliardi di euro). È quanto si apprende dall'agenzia di stampa "Tass", che fa riferimento ad uno schema generale per lo sviluppo dell'industria del gas in Russia fino al 2035. La maggior parte degli investimenti sarà gestita entro il 2025. Nello scenario pessimistico, la necessità di spesa in conto capitale nel periodo 2021-2035 ammonterà a 27.900 miliardi di rubli, nello scenario di base 32.200 miliardi di rubli, in quello ottimista a 40.600 miliardi di rubli (rispettivamente 302,34- 348,9-440 miliardi di euro). Il volume principale degli investimenti di capitale (38-42 per cento del totale) ricadrà sulla produzione di gas e condensato, un altro 19-23 per cento sarà destinato allo sviluppo delle linee del gas. Nel piano si prevede di destinare l'11-19 per cento del volume totale degli investimenti di capitale allo sviluppo del Gnl e l'8-11 per cento all'esplorazione geologica. La quota più piccola dei costi (due per cento) sarà spesa per lo sviluppo di impianti sotterranei di stoccaggio del gas. (Rum)