Libia: deputato Abdel-Gawad al Obeidi ritira candidatura alla presidenza

- Il deputato Abdel-Gawad al-Obeidi ha ritirato la candidatura alla presidenza del Consiglio presidenziale. Il capo della commissione giuridica del Parlamento aveva annunciato sua intenzione di candidarsi per questa carica lo scorso novembre. Al Obaidi ha spiegato in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook: "Il tempo concesso alla nuova autorità esecutiva è insufficiente per attuare qualsiasi progetto nazionale". Egli ha descritto ciò che viene offerto come "una divisione in quote tra regioni che non serve la nazione". Questo perché "nessuno vuole un progetto nazionale, ma si persegue solo la divisione degli interessi personali e questo non lo posso consentire". (Lit)