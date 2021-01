Germania: governo conferma piani per divieto ingresso da paesi origine mutazioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno tedesco ha confermato che il governo federale sta elaborando i piani per vietare l'ingresso in Germania a quanti provengono da Regno Unito, Sudafrica e Brasile, i paesi dove sono state identificate le mutazioni del Covid-19. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando la massima preoccupazione del governo tedesco per le varianti del coronavirus, dato il loro elevato livello di contagio. Pertanto, è “ipotizzabile” che la Germania introduca divieti di ingresso per altri paesi dove le mutazioni della Sars-Cov2 sono già “ampiamente diffuse”. (Geb)