Roma: Raggi, stanziato 20 milioni euro per riqualificazione mercati rionali

- "Dopo anni di abbandono, abbiamo investito molto per rifare i mercati rionali in molti quartieri della città. Sono spazi importantissimi, non solo per fare la spesa ma come punti di riferimento e incontro per i cittadini. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per la loro riqualificazione e per iniziative di promozione culturale e sociale al loro interno". Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaca di Roma. "I mercati - aggiunge - sono luoghi della tradizione che vanno rinnovati. In molti mercati non veniva fatta manutenzione da anni. Noi l’abbiamo avviata puntando anche sull’innovazione, realizzando spazi in cui fermarsi per un aperitivo o un pranzo veloce, installando le macchinette mangiaplastica, portando i contenitori per la raccolta di pile e vestiti usati. Sono luoghi di Roma che vanno tutelati e rilanciati, a vantaggio degli operatori, di chi lavora al loro interno e dei tanti cittadini che li frequentano". (Rer)