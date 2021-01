Francia: sondaggio: testa a testa tra Macron e Le Pen al secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, e il capo dello Stato in carica, Emmanuel Macron, sarebbero rispettivamente al 48 per cento e al 52 per cento al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, previste nel 2022. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Harris per il quotidiano "Le Parisien", che parla di pochissimo scarto tra i due rivali, calcolando anche il margine di errore. Il precedente sondaggio realizzato a giugno annunciava Macron al 55 per cento e Le Pen al 45 per cento (Frp)