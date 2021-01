Imprese: Enel e Credit Agricole firmano primo accordo per derivati su cambio estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel e Credit Agricole Cib hanno siglato il primo contratto per derivati su cambio estero legati alla sostenibilità a integrazione dell'Accordo Isda (dall’inglese International swaps and derivatives association) già in essere applicabile alle operazioni condotte tra le parti nel 2021. Stando al relativo comunicato stampa, l'accordo consentirà alle due parti di continuare a perseguire la loro strategia principale volta a incorporare i principi legati alla sostenibilità nelle transazioni dei mercati finanziari, estendendo l'applicazione ai derivati forex: la struttura dell'accordo si basa sull’accumulo di un premio di sostenibilità come risultato di una formula specifica che collega i derivati Fx agli indicatori di risultato del piano. A fine 2021, prosegue la nota, Enel aggiornerà l'accordo con un nuovo Kpi per allinearlo al nuovo periodo di riferimento, creando valore attraverso contributi in caso di raggiungimento di uno degli indicatori di risultato. Nell'accordo, il Kpi perseguito da Enel consiste nel portare la capacità installata rinnovabile consolidata a oltre il 55 per cento della capacità installata totale entro il 31 dicembre 2021: impegnandosi ad aumentare la capacità installata consolidata rinnovabile e grazie alla firma di tale accordo, Enel genera valore negoziando derivati forex sostenibili con Cacib in linea con le principali linee guida strategiche annunciate dalla società nel recente Piano strategico 2021-2023. Questo innovativo accordo segue una serie di operazioni effettuate da Enel negli ultimi due anni, aprendo la strada ai nuovi bond legati alla sostenibilità negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, nonché alle transazioni legate alla sostenibilità negli Stati Uniti e in Europa, che ha visto anche la partecipazione del Cacib. (Com)