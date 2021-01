Filippine: coronavirus, governo autorizza l'impiego del vaccino di AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine, che ha già organizzato la distribuzione die vaccini contro il coronavirus prodotti dalla società farmaceutica cinese Sinovac, intende anche distribuire a partire dal mese di febbraio il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNtech, e si rivolgerà all'iniziativa globale Covax, sostenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per l'acquisto del farmaco. Lo riferisce la stampa di quel Paese, che cita un annuncio del responsabile della campagna vaccinale filippina, Carlito Galvez Jr. Il funzionario ha anticipato un incontro coi rappresentanti di Covax questo mese, per negoziare la fornitura dei vaccini a partire dal mese prossimo. Covax, piattaforma istituita per agevolare la distribuzione rapida ed equa dei vaccini contro la Covid-19 a livello globale, ha già garantito la fornitura di vaccini per il 20 per cento della popolazione delle Filippine, secondo quanto riferito dal dipartimento della Salute di quel Paese. (Fim)