Usa: Facebook bandisce la politica dal suo flusso di notizie

- Il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato che il social network rimuoverà completamente i "contenuti politici" dal suo flusso di notizie e ridurrà la visibilità dei gruppi che veicolano contenuti politici sulla piattaforma. Zuckerberg ha annunciato l'ulteriore stretta al perimetro del "discorso" consentito sul social media ieri, 27 gennaio, tramite un messaggio di 2.800 parole pubblicato sul suo profilo Facebook personale, e definito un "aggiornamento di comunità": "Stiamo valutando le iniziative che potremmo assumere per ridurre la quantità di contenuti politici nel nostro news feed", ha scritto Zuckerberg. "Uno tra i suggerimenti che più ci giungono dalla nostra comunità in questo momento è che la gente non vuole che la propria esperienza su questa piattaforma venga influenzata dalla politica e dagli scontri verbali". Zuckerberg ha anche annunciato quello che di fatto si prefigura come un ulteriore ricorso allo "shadow banning" (oscuramento dei contenuti) ai danni dei gruppi "civici e politici" che veicolano i loro messaggi su Facebook. L'ad del social media ha confermato che questa tipologia di utenti è già stata esclusa dalla lista delle "raccomandazioni" prima delle elezioni presidenziali Usa del 2020. "Stiamo continuando a ottimizzare il sistema, ma intendiamo continuare ad escludere dalle raccomandazioni i gruppi civici e politici a lungo termine, e intendiamo ampliare tali politiche a livello globale", ha scritto l'ad di Facebook. (Nys)