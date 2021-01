Corea del Sud: coronavirus, preoccupazione per i focolai di infezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della corea del Sud hanno confermato 497 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento verso la soglia di 500 contagi per il secondo giorno consecutivo, mentre nel Paese le strutture di aggregazione religiosa si confermano principale veicolo di trasmissione del virus. Centinaia di nuovi casi di contagio confermati negli ultimi giorni sono stati ricondotti a una struttura per la formazione religiosa a Gwangju, 329 chilometri a sud di Seul. A preoccupare le autorità sanitarie del Paese è anche il numero crescente di nuove varianti del virus isolate nel Paese: tra i nuovi casi di contagio figurano almeno quattro casi della variante britannica del virus, tre di quella sudafricana e due della variante dal Brasile. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha avvertito che il governo stabilirà "secondo criteri prudenziali" se procedere con un ulteriore allentamento delle misure di distanziamento sociale dalla fine di questa settimana. Nei prossimi giorni il governo dovrebbe dare il via libera a un aumento della percentuale delle lezioni scolastiche in presenza, oltre a misure tese a migliorare la qualità dell'apprendimento online in vista del prossimo anno scolastico e accademico. (segue) (Git)