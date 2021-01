Corea del Sud: Fmi raccomanda ulteriori misure di stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raccomandato alla Corea del Sud una ulteriore intensificazione delle misure di stimolo e alleggerimento quantitativo, inclusi tagli del tasso di riferimento, per accelerare la ripresa economica nella fase post-pandemia. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che cita le dichiarazioni del responsabile della missione dell'Fmi in quel Paese, Andreas Bauer. La delegazione guidata da Bauer ha presentato oggi, 28 gennaio, l'esito degli incontri annuali con i funzionari del ministero delle finanze, della banca centrale e di altre istituzioni economiche e finanziarie sudcoreane. Gli incontri si sono tenuti in videoconferenza a partire dallo scorso 13 gennaio. "Dato l'affaticamento economico e i rischi al ribasso che gravano sulla ripresa, l'adozione di ulteriori politiche di accomodamento fiscale e monetario aiuterebbero ad accelerare il processo di normalizzazione, e a riportare i lavoratori scoraggiati nel mercato del lavoro". si legge in una nota firmata da Bauer. Questa settimana l'Fmi ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'economia sudcoreana per il 2021, dal 2,9 al 3,1 per cento del Pil. (segue) (Git)