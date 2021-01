Indonesia: coronavirus, nuovo record giornaliero di decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha registrato 387 nuovi decessi causati dalla pandemia di coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, in aggiunta a 11.948 nuovi contagi. Lo riferisce la stampa di quel Paese, evidenziando che quello delle ultime ore è il peggior bilancio dei decessi giornaliero registrato in Indonesia dall'inizio della pandemia. Sino ad oggi, la Covid-19 ha causato in Indonesia 1,02 milioni di contagi e 11.948 decessi. Ieri, 27 gennaio, il presidente indonesiano Joko Widodo e altri funzionari di governo di quel Paese hanno ricevuto la seconda dose del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla società farmaceutica cinese Sinovac. (Fim)