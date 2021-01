Giappone: coronavirus, il Paese produrrà su licenza il vaccino di AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha raggiunto un accordo con AstraZeneca per la produzione su licenza del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da quella società farmaceutica britannica. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il governo giapponese sta tentando di accelerare la campagna di vaccinazione nazionale a fronte dell'aumento dei contagi, aggirando gli ostacoli nella catena di forniture globale. Secondo le informazioni a disposizione del quotidiano, l'azienda giapponese di biotecnologie Jcr Pharmaceuticals produrrà sino a 90 milioni di dosi del vaccino sviluppato da AstraZeneca assieme all'Università di Oxford. "Nikkei" sottolinea che Jcr Pharmaceuticals non ha alcuna esperienza pregressa nella produzione di vaccini, ma dispone dei mezzi di coltura necessari alla sintesi di vettori adenovirali. Lo scorso dicembre AstraZeneca e il governo del Giappone hanno siglato un accordo per la fornitura di 120 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19. Il Giappone ha registrato ieri 3.970 nuovi casi di contagio. (Git)