Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Kosnett, accordo per normalizzazione rapporti economici resta in vigore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì 4 settembre che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante un vertice alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. L'accordo è stato firmato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte lo stesso Trump allo Studio ovale alla Casa Bianca. L'accordo prevede un intesa sui trasporti aerei e ferroviari tra i due paesi e l'abolizione dei dazi del 100 per cento imposti dal Kosovo sui prodotti provenienti dalla Serbia. Ciò dovrebbe portare anche alla creazione di una mini area Schengen nei Balcani, con l'inclusione del Kosovo in modo da permettere la libera circolazione di merci, servizi e persone. Il tema delle dispute territoriali è stato affrontato solo parzialmente: riguardo il lago Ujman/Gazivoda, al confine tra i due paesi, è stata annunciata l'intenzione di compiere uno studio per la equa distribuzione delle risorse energetiche. (segue) (Alt)