Usa: assalto Congresso, sindacato Polizia di Washington condanna leadership (2)

- "Il fatto che queste informazioni non siano state trasmesse ai funzionari di Polizia in servizio prima dell'insurrezione non ha scusanti". Secondo Papathanasiou, "entro il 4 gennaio il Dipartimento (di Polizia) sapeva che quella del 6 gennaio sarebbe stata una protesta diversa da tutte quelle verificatesi nel 2020. Sapevamo che milizie e organizzazioni suprematiste avrebbero partecipato, e anche che alcuni dei partecipanti intendevano introdurre armi da fuoco all'evento. Sapevamo che molto probabile il ricorso alla violenza, e che il Congresso era l'obiettivo". L'assalto al Congresso da parte di manifestanti pro-Trump, lo scorso 6 gennaio, è culminato nella morte di cinque persone, incluso un funzionario di polizia. Altri due agenti si sono suicidati nei giorni e nelle settimane successivi. (segue) (Nys)