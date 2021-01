Giappone: Olimpiadi Tokyo, per Bill Gates tutto dipenderà dai vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Microsoft e alfiere della campagna globale di vaccinazione contro il coronavirus, Bill Gates, ha commentato i dubbi in merito alla possibilità concrete di organizzare le Olimpiadi estive di Tokyo, in programma il prossimo luglio ma a rischio di cancellazione, a fronte del peggioramento dell'emergenza pandemica in quel Paese asiatico. Secondo Gates, il destino dell'evento dipende dai progressi delle campagne di immunizzazione intraprese dagli Stati: "Credo che nei prossimi mesi dovremo verificare i progressi (nella distribuzione dei vaccini", ha dichiarato Gates nel corso di una intervista concessa a "Kyodo News". "Credo però che le Olimpiadi siano ancora una possibilità, se le cose andranno come devono". Il fondatore di Microsoft ha aggiunto che se invece il processo di distribuzione e somministrazione dei vaccini su scala planetaria dovesse subire contraccolpi o rinvii "sarebbe un problema, ma sapete, stiamo facendo tutto il possibile per agevolare l'approvazione dei vaccini e accelerare il processo in tutto il mondo". (segue) (Git)