Usa-Russia: Blinken esprime “profonda preoccupazione” per oppositore Navanlyj

- Gli Stati Uniti "sono profondamente preoccupati per la sicurezza" di Aleksej Navalnyj e "in particolare e per la situazione dei diritti umani in Russia". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la prima conferenza stampa da quando è alla guida della diplomazia statunitense, precisando di essere “impressionato” dalla preoccupazione che il governo russo dimostra “nei confronti di un solo uomo”. In riferimento al primo colloquio telefonico avvenuto ieri tra il presidente Usa, Joe Biden, e l’omologo russo Vladimir Putin, Blinken ha confermato che verranno "riesaminate tutte le azioni" russe, dall'avvelenamento di Navalnyj alle notizie sulle presunte taglie offerte per eliminare i militari Usa in Afghanistan.(Nys)