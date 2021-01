Brasile: Bolsonaro incontra camionisti per scongiurare lo sciopero generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Petrobras segue un suo calcolo, e questo ha a che fare con i prezzi del petrolio all'estero e con le fluttuazioni del dollaro. Stiamo studiando misure, ma ora non sono in grado di dare una risposta in merito a come ridurre l'impatto degli aumenti per i camionisti", ha detto Bolsonaro, sottolineando di non poter interferire con la politica dei prezzi dell'azienda. Secondo il presidente, tuttavia, è allo studio la riduzione delle tasse federali sul carburante (Pis e Cofins), una riduzione che causerebbe un calo di entrate per il governo federale pari a 800 milioni di real (122 milioni di euro) per ogni centesimo ridotto. Per questo, seconto il presidente è importante che i governatori riducano anche l'imposta statale (Icms). (segue) (Brb)