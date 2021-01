Roma: Seccia (M5s), con Dup e bilancio 2021-2023 rilancio e programmazione per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato approvato in Assemblea capitolina il Documento unico di Programmazione (Dup), propedeutico al bilancio di previsione 2021-2023 "che presenta una parte strategica e una parte completa con gli obiettivi suddivisi per annualità e collegati agli stanziamenti di risorse. Rilancio, programmazione e resilienza per Roma". Lo scrive in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Bilancio di Roma, Sara Seccia. "All’interno di questo documento, in poche parole - spiega -, c’è la sintesi di quello che dovrà essere fatto. Rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, cura del verde programmata e continuativa, valorizzazione del trasporto pubblico, manutenzione stradale e alloggi popolari e ancora digitalizzazione e innovazione tecnologica anche della macchina capitolina, fanno parte della visione strategica della città. Il Dup comprende anche il piano di sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo con il quale l’amministrazione capitolina traccia il rilancio della città dopo l’emergenza Covid-19, con le indicazioni su opere pubbliche e investimenti da finanziare con le risorse del Recovery fund. Nel bilancio di previsione per la spesa corrente dell’anno 2021 abbiamo stanziato oltre 5 miliardi di euro. Mentre per la spesa in conto capitale per investimenti, nei prossimi tre anni, 1 miliardo e 900 milioni di euro. Nel 2020 e 2021 - conclude Seccia - si è cercato di mantenere stabile la pressione tributaria nonostante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia purtroppo ancora in corso, adeguando i Regolamenti capitolini alle modifiche legislative".(Rer)