Governo: al Quirinale concluso il primo giorno di consultazioni, domani i partiti

- Al Quirinale si è concluso il primo giorno di consultazioni sulla formazione del nuovo governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Oggi pomeriggio il capo dello Stato Sergio Mattarella ha avuto prima un colloquio di circa mezz’ora con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e poi con la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che si è intrattenuto lo stesso tempo. Il presidente emerito Giorgio Napolitano invece è stato sentito telefonicamente. Domani si entrerà nel vivo delle consultazioni con l’arrivo delle delegazioni dei partiti. Rigido il protocollo anti-Covid. I colloqui si svolgono nella sala degli Arazzi di Lille e in quella del Bronzino, che vengono usate alternativamente per permettere la sanificazione al termine di ogni incontro. Le dichiarazioni delle delegazioni invece vengono rilasciate nel salone delle Feste. "Devo dare purtroppo un dispiacere ai fan della famosa porta – ha annunciato su Twitter il portavoce del capo dello Stato Giovanni Grasso -. La Sala della Loggia è chiusa per lavori di restauro e le dichiarazioni delle delegazioni si terranno nel Salone delle Feste". Prima dell’inizio delle consultazioni, Mattarella ha salutato i giornalisti, che questa volta, a causa dell’emergenza sanitaria, sono presenti in numero minore e rigorosamente distanziati. "Ne approfitto per auguravi buon lavoro – ha affermato il presidente -. E’ una situazione particolare ma siamo nel Salone delle feste". (Rin)