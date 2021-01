Trasporto aereo: Francia sospende voli Ethiopian Airlines per mancato rispetto misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha sospeso i voli in entrata operati dalla compagnia di bandiera dell'Etiopia, Ethiopian Airlines, per violazioni di alcuni regolamenti relativi al rispetto delle misure anti-Covid. Lo ha annunciato il segretario di Stato francese per i Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari. “Un risultato negativo del test è richiesto per tutti i viaggiatori che arrivano in Francia via aereo. Le compagnie aeree devono verificarlo al momento della partenza. Sono state identificate violazioni con Ethiopian Airlines. Pertanto, abbiamo deciso di sospendere i loro voli per la Francia”, ha scritto Djebbari su Twitter. All'inizio della giornata il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, aveva affermato che Parigi sta proponendo discussioni a livello europeo sul rafforzamento delle regole di controllo delle frontiere e sulla possibilità di imporre sanzioni alle compagnie aeree che non soddisfano i requisiti dei test. Il governo sta anche valutando l'implementazione di un rigido blocco in combinazione con altre restrizioni relative al Covid-19 dopo che il coprifuoco esteso di recente non è riuscito a contenere la diffusione dei contagi nel Paese. Lo scorso 14 gennaio il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato lo spostamento dalle 20 alle 18 del coprifuoco notturno in Francia. Ad oggi la Francia ha confermato più di 3,1 milioni di contagi, con un bilancio delle vittime che supera le 74 mila unità. (Frp)