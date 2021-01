© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ragioni da accertare, mentre percorreva via Casilina all'altezza di Tor Vergata, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio dal 2003. È quanto si legge in una nota di Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale. (Rer)