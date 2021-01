Usa: “Fox News”, Trump incontrerà leader minoranza alla Camera McCarthy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sito di approfondimento politico “Axios”, la senatrice repubblicana Susan Collins e il democratico Tim Kaine starebbero contattando privatamente i colleghi legislatori dei rispettivi partiti per sostenere la mozione, un’iniziativa meno grave e di più rapida soluzione rispetto all'incriminazione. I dem, forti di cinquanta seggi al Senato, sanno di non aver i numeri per far passare la messa in stato d’accusa, specialmente alla luce dei voti con cui ieri è stata bocciata una mozione a firma repubblicana di incostituzionalità verso l’impeachment. Per mettere Trump in stato d’accusa, infatti, servirebbe il voto di almeno 17 senatori repubblicani in modo da raggiungere la quota dei due terzi richiesti, equivalente a 67 su 100 membri del Senato. Ieri, però, 45 repubblicani hanno votato a favore dell’incostituzionalità dell’impeachment nei confronti di un presidente non più in carica. L’esito della votazione dimostra che non ci saranno i numeri per condannare Trump. Secondo quanto riferiscono le fonti di “Axios”, alcuni dem sono disposti ad accettare la mozione di "censura" a patto che almeno dieci repubblicani dichiarino pubblicamente di appoggiarla. (Nys)