Brasile: Bolsonaro incontra camionisti per scongiurare lo sciopero generale (3)

- La scorsa settimana il comitato esecutivo di gestione della Camera del commercio estero (Camex), aveva disposto l'azzeramento delle tariffe di importazioni di pneumatici. La misura fa parte di una serie di azioni adottate dal governo del Brasile per scongiurare lo sciopero generale indetto dai sindacati dei camionisti. In una nota, il ministero dell'Economia dichiarava di aver risposto alla richiesta del ministero delle Infrastrutture, riferendo che i prezzi dei pneumatici per camion e autoarticolati nel mercato nazionale sono diventati più costosi a causa dell'apprezzamento del dollaro contro la valuta brasiliana real. Il governo sta anche valutando la possibilità di inserire i camionisti tra le categorie a rischio Covid, inserendoli così nei gruppi prioritari cui sarà somministrato il vaccino nelle primissime fasi della campagna. (segue) (Brb)