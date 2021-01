Brasile: Bolsonaro incontra camionisti per scongiurare lo sciopero generale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo l'Associazione nazionale dei trasporti autonomi del Brasile (Antb), principale organizzazione rappresentativa di circa 4.500 camionisti, ha annunciato che lo sciopero previsto per il prossimo primo di febbraio sta continuando a raccogliere consensi e che, in virtù dei grandi numeri, potrebbe superare lo storico sciopero di maggio 2018. Il presidente di Antb, José Roberto Stringasci, ha riferito al quotidiano "Estado de Sao Paulo", che lo sciopero è stato indetto a causa del crescente grado di insoddisfazione della categoria, principalmente in relazione al prezzo del gasolio e alle promesse non mantenute dal governo. "La questione del prezzo del diesel è il punto principale, perché il principale partner nel trasporto nazionale su strada è il carburante, che rappresenta tra il 50 e il 60 per cento del valore del viaggio. Vogliamo un cambiamento nella politica dei prezzi del carburante", informa. (segue) (Brb)