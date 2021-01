Brasile: Bolsonaro incontra camionisti per scongiurare lo sciopero generale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gestita in regime di monopolio dalla compagnia energetica statale Petrobras, la produzione di combustibili in Brasile e la politica dei prezzi al consumo ha subito delle modifiche nel 2016, quando, per volere del governo di Michel Temer il prezzo del combustibile nel paese è stato agganciato alle fluttuazioni del mercato internazionale in regime di Import Price and Parity (Ipp). Le estreme e continue fluttuazioni rappresentano per i camionisti, soprattutto gli autonomi, una variabile in grado di influenzare la propria sicurezza economica. Per questo, la categoria chiede una modifica. "Vogliamo prezzi nazionali per i carburanti, con aggiustamenti ogni sei mesi o un anno. Questa è una delle nostre più grandi lotte dal 2018 fino a oggi", sottolinea. Un'altra importante richiesta è l'istituzione di una tariffa minima di trasporto, norma approvata dal governo ma mai divenuta esecutiva per intervento della Corte suprema a seguito di un appello dei produttori agricoli. (segue) (Brb)