Usa-Germania: colloquio telefonico tra Blinken e Maas, focus su cooperazione

- Il segretario di Stato usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, in cui si legge che le parti hanno discusso le modalità con cui perseguire il rafforzamento della cooperazione Usa-Germania, con l'obiettivo di promuovere sicurezza comune e valori condivisi. Entrambi i leader hanno convenuto di non veder l'ora di affrontare insieme le sfide internazionali, comprese quelle poste dai cambiamenti climatici, dalla Cina, dalla Russia e dall'Iran. Il segretario di Stato Usa ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nei confronti delle relazioni transatlantiche e la necessità di un'azione coordinata per superare le sfide globali. (Nys)