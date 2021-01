Usa-Nato: colloquio Blinken-Stoltenberg, focus su sicurezza comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri, 27 gennaio, una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo ha reso noto quest'ultimo in un messaggio su Twitter. "Mi sono congratulato con il segretario Blinken per la sua conferma e attendo con impazienza di iniziare la nostra collaborazione. L'Europa e il Nord America sono vincolati da valori condivisi. Dobbiamo lavorare ancora insieme nella Nato per affrontare le principali sfide alla sicurezza e mantenere al sicuro i nostri popoli", ha scritto il segretario dell'Alleanza atlantica. (Beb)