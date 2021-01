Bolivia: Covid, arrivo primo lotto vaccino Sputnik grazie a cooperazione con Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'accordo con il governo russo arriva nel contesto di un forte aumento dei contagi di coronavirus nel Paese. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 infatti sono stati registrati 1293 nuovi casi di Covid-19 e 29 decessi. Epicentro della pandemia nel paese è la provincia di Santa Cruz, che da sola ha registrato 651 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I contagi dall'arrivo del virus nel paese nel mese di marzo sono in totale 156.887, dei quali 16.842 sono attivi. Il numero delle vittime complessivo è invece di 9.135. Il governo ha adottato un sistema di allerta progressivo diviso per dipartimenti e municipi e determinato dal tasso di incidenza dei contagi ogni centomila abitanti. Attualmente la capitale La Paz, e le città di Santa Cruz de la Sierra, nel dipartimento di Santa Cruz, e di Cochabamba nell'omonimo dipartimento, si trovano in stato di allerta massimo con un tasso di incidenza di oltre 57 casi ogni centomila abitanti. (Brb)