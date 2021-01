Imprese: Generali cambia la struttura interna, nuovi manager italiani a riporto di Donnet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A svolgere la nuova funzione di group chief insurance and investment officer sarà quindi Sandro Panizza, mentre a Carlo Trabattoni andrà l’incarico di Ceo asset and wealth management, con il compito di coordinare le attività di Asset management della società e di Banca Generali. Altra nuova entrata nella nuova struttura, che secondo il gruppo "conferma l’ampia disponibilità di talenti interni e favorisce la valorizzazione di capacità e competenze", sarà Bruno Scaroni, che dal primo febbraio 2021 assumerà l’incarico di group chief transformation officer con responsabilità di strategia, operations e trasformazione digitale. Confermati poi il chief financial officer Cristiano Borean, il chief marketing and customer officer Isabelle Conner e il group head of mergers and acquisitions Massimiliano Ottochian, che dal prossimo primo febbraio saranno a diretto riporto dell’amministratore delegato. Da ultimo, passerà ad un nuovo incarico Giancarlo Fancel, attuale chief financial officer di Country Italia, che diventerà chief risk officer del gruppo. (segue) (Ems)