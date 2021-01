Imprese: Generali cambia la struttura interna, nuovi manager italiani a riporto di Donnet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare rilevanza avrà la nuova struttura Insurance and Investment, che secondo l’amministratore delegato, Philippe Donnet, contribuirà a porre il gruppo "all’avanguardia nell’industria assicurativa, attraverso la gestione integrata delle attività di underwriting e delle competenze negli investimenti". "Dal lancio del Piano Generali 2021 abbiamo conseguito significativi progressi verso gli obiettivi previsti: lo scopo della nuova struttura organizzativa è portare a termine con successo il Piano e preparare il gruppo alle sfide del futuro", ha spiegato Donnet, ribadendo che restano confermati gli obiettivi del gruppo e la volontà di allineare la gestione degli investimenti con la strategia assicurativa in modo da creare maggiore valore per gli azionisti. Dopo aver confermato nuovamente l’importanza dell’asset management, descritto come "essenziale per la crescita profittevole del gruppo", e dell’innovazione per la strategia di Generali, l’amministratore delegato si è detto "orgoglioso che la nostra squadra si rafforzi con risorse interne", ringraziando Frederic De Courtois e Tim Ryan "per il contributo che hanno dato" nel "definire e realizzare i risultati raggiunti fino ad oggi". (Ems)