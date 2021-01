© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa per la presentazione del servizio di raccolta porta a porta a Latina in cui verrà fatto il punto sulla situazione dei rifiuti in città. Intervengono: il sindaco di Latina, Damiano Coletta, l'assessora alle società partecipate, Maria Paola Briganti, l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini e il presidente di Abc, Azienda per i beni comuni, Gustavo Giorgi. Sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina (ore 11:30) (Rer)