© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus della linea 506 di Atac è andato in fiamme sulla via Casilina, all'altezza del civico 1583 all'incrocio con via del Torraccio di Torre Nova, in zona Tor Bella Monaca. Sul posto intorno alle 20:30 sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio, il veicolo è andato completamente distrutto ma non si sono registrati feriti. Per il controllo della circolazione è intervenuta la polizia locale. (Rer)