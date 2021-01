Covid: Kyriakides, accordi vanno rispettati, manca chiarezza da AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea resta ferma e unita sul fatto che gli accordi vanno rispettati. Lo ha scritto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. "Tono costruttivo nel nostro scambio con il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, nel nostro comitato direttivo sui vaccini e sulle consegne del loro vaccino dopo l'approvazione", ha scritto. "L'Ue rimane unita e ferma: gli obblighi contrattuali devono essere rispettati, i vaccini devono essere consegnati ai cittadini dell'Ue", ha aggiunto. "Ci rammarichiamo per la continua mancanza di chiarezza sul programma di consegna e richiediamo un piano chiaro da AstraZeneca per la consegna rapida della quantità di vaccini che abbiamo prenotato per il primo trimestre. Lavoreremo con l'azienda per trovare soluzioni e fornire rapidamente vaccini ai cittadini dell'Ue", ha concluso Kyriakides. (Beb)