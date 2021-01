Usa-Francia: colloquio telefonico fra Blinken e Le Drian, focus su relazioni transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno discusso di come rinnovare e rafforzare ulteriormente le relazioni transatlantiche. Il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato il desiderio degli Stati Uniti di lavorare con la Francia, definita da Blinken "il nostro più antico alleato", e altri partner per affrontare le sfide condivise tra cui la pandemia di Covid-19, clima e Cina. Il segretario ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato e degli obblighi di difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del trattato dell'Alleanza atlantica. Blinken e l'omologo francese hanno inoltre concordato di continuare a cooperare nel Sahel, per garantire la futura stabilità politica ed economica alla regione. (Nys)